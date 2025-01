Entwicklung der Mitgliederzahlen von Parteien uneinheitlich

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Mitgliederzahlen hessischer Parteien haben sich im zurückliegenden Jahr unterschiedlich entwickelt. Das ergab eine Umfrage der dpa in Wiesbaden. Die SPD bleibt die mitgliederstärkste Partei im Land, auch wenn die Gesamtzahl ihrer Mitglieder etwas geschrumpft ist. Zum Jahresbeginn 2024 hatten 41.889 Genossinnen und Genossen ein Parteibuch, am 1. Dezember waren es noch 40.736. Ein SPD-Sprecher erklärte, es habe seit September eine überdurchschnittliche Zahl an Neumitgliedern gegeben.