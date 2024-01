Auf und Ab bei Mitgliederzahlen der Parteien

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Volksparteien CDU und SPD, die die neue Landesregierung bilden, sind weiter geschrumpft. Bei den kleineren Parteien zeigt sich ein unterschiedliches Bild. Ende November 2023 zählten die hessischen Christdemokraten 32.955 Mitglieder - 546 weniger als zu Jahresbeginn 2023, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Parteisprechern hervorgeht. Im November 2019 hatte die Partei noch rund 36 000 Mitglieder gehabt. Die Landtagswahl am 8. Oktober 2023 gewann sie deutlich.

Federn ließ bei dieser Abstimmung die SPD, die nach einem Vierteljahrhundert in der Opposition nun gleichwohl Juniorpartnerin auf der Regierungsbank ist. Sie meldet 41.303 Mitglieder Ende 2023. Das waren 2043 weniger als ein Jahr zuvor. Ende 2019 hatten die Sozialdemokraten landesweit noch 48.406 Mitglieder gezählt. Auch heute noch bleibt die SPD somit Hessens mitgliederstärkste Partei.

Die Grünen, die - ebenfalls gerupft bei der Landtagswahl - jetzt von der Regierungs- auf die Oppositionsbank wechseln, verbuchten nach eigenen Angaben einen leichten Zuwachs: von 9677 zu Jahresbeginn 2023 auf 9761 zum Jahresende 2023. 31 Grüne starben, 113 zogen aus Hessen weg. 706 traten im vergangenen Jahr in die Partei ein und 121 Mitglieder zogen nach Hessen.

Schwund auch bei der FDP

Die FDP, die bei der jüngsten Wahl beinahe den Wiedereinzug in den Landtag verpasst hätte, meldet für Ende 2023 in Hessen 7099 Mitglieder. Ein Jahr zuvor hat sie noch 7417 gezählt. Ende 2019 hatte die FDP allerdings weniger Mitglieder registriert: 6452 Liberale gab es damals in Hessen.

Hessens FDP-Fraktionsvize Moritz Promny betont: «So erfreulich der Trend über zehn Jahre gesehen ist, so nachdenklich stimmt uns die Entwicklung im vergangenen Jahr. Die Erfolge der FDP in der Bundesregierung zeigen sich leider nicht in diesem Trend.» Die Zufriedenheit mit der Ampelregierung in Berlin sei nicht gewachsen: «Es ist naheliegend, dass einige Mitglieder daher der Partei den Rücken gekehrt haben.»

Die neue Oppositionsführerin im Landtag, die rechtspopulistische AfD, meldet einen Mitgliederzuwachs von 2157 Ende 2022 auf 2839 ein Jahr später. Den insgesamt 149 Austritten, Wegzügen und Sterbefällen 2023 haben 831 Eintritte und Umzüge nach Hessen gegenübergestanden. Die AfD ist erst 2013 bundesweit in Hessen gegründet worden. Damals hat sie im Bundesland zu Beginn 1347 Mitglieder gehabt.

Der gerade wiedergewählte AfD-Fraktionschef Robert Lambrou erklärt den Aufwärtstrend teils mit der «desaströsen Politik der Ampel-Bundesregierung». Die AfD stehe «als einzige echte Opposition für eine Rückkehr zu Vernunft und Realpolitik und das spricht viele Bürger an».