Parteien mit unterschiedlicher Entwicklung bei Mitgliedern

«Als SPD Hessen bedauern wir jeden einzelnen Parteiaustritt», erklärte ein Parteisprecher. «Gerade in Zeiten, in denen unsere demokratische Grundordnung von vielen Seiten unter Druck steht und bedroht wird, ist gesellschaftliches Engagement in Parteien, Vereinen und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen relevanter denn je.» Die Partei wolle die Mitgliederwerbung verstärken. Bereits Ende 2023 hatte die SPD Hessen einen Mitgliederschwund im Vergleich zum Vorjahresende registriert.