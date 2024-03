Hessische Grüne begrüßen 10.000. Mitglied

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Grüne haben ihr 10.000. Mitglied begrüßt. Wie die Partei am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, ist es eine 82 Jahre alte Ärztin aus Kassel. Die beiden Landesvorsitzenden Kathrin Anders und Andreas Ewald erklärten, die Grünen seien eine langsam, aber stetig wachsende Organisation. Andere Parteien in Hessen hatten zuletzt einen Mitgliederschwund verzeichnet. Die SPD zählte nach eigenen Angaben 41.303 Mitglieder Ende 2023. Das waren rund 2000 weniger als noch ein Jahr zuvor. Ende November vergangenen Jahres hatten die Christdemokraten nach Parteiangaben 32 955 Mitglieder - 546 weniger als zu Jahresbeginn 2023.