Die Linke trifft sich zum Bundesparteitag

In Augsburg sollen zudem neue Mitglieder präsentiert werden. «Wir werden auf dem Parteitag weitere namhafte neue Mitglieder begrüßen können», sagte Schirdewan der «Augsburger Allgemeinen». Die Linke macht sich damit Mut, dass in den vergangenen Wochen Hunderte Menschen eingetreten sind.

«Im Moment haben wir ungefähr doppelt so viele Eintritte wie Austritte», betonte Schirdewan. In den «Stuttgarter Nachrichten» und in der «Stuttgarter Zeitung» rief er zum Eintritt in die Linke auf. «Kommt wieder zu uns, macht mit uns gemeinsam Politik für soziale Gerechtigkeit, Solidarität und Frieden. Die Partei freut sich darauf, mit neuer Kraft und vielen neuen Mitgliedern wieder in die Offensive zu kommen.»