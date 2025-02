«Es muss sich etwas ändern» - Debatte nach München

Berlin (dpa) - Nach den Anschlägen in Magdeburg und Aschaffenburg und heftigen politischen Debatten über die Konsequenzen erschüttert eine Woche vor der Bundestagswahl eine weitere Tat das Land. In München rast ein Mann mit dem Auto von hinten in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi - tatverdächtig ist ein 24 Jahre alter abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan. Viele Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Politiker reagieren bestürzt, bekunden ihre Anteilnahme, fordern erneut Konsequenzen, rufen aber auch zu Besonnenheit auf.