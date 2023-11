Europawahl: Linke-Parteitag schließt Kandidatenkür ab

Augsburg (dpa) - Die Linke schließt heute ihren dreitägigen Parteitag in Augsburg ab. Dabei soll die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl im Juni komplettiert werden. An der Spitze stehen Parteichef Martin Schirdewan und die Flüchtlings- und Klimaaktivistin Carola Rackete. Sie treten im Team mit der Gewerkschafterin Özlem Demirel und dem Mainzer «Arzt der Armen» Gerhard Trabert für das Europaparlament an. Alle vier bekamen am Samstagabend breite Mehrheiten.