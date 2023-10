Ex-Stasi-Mitarbeiter wegen Mordes angeklagt

Berlin (dpa) - Ost-Berlin zu Zeiten der DDR. Am belebtesten Grenzübergang zwischen Ost und West, dem Bahnhof Friedrichstraße, passiert ein Mann den Kontrollpunkt. Ein Schuss fällt. Er trifft den 38-Jährigen in den Rücken.

Der inzwischen 79-Jährige aus Leipzig soll an jenem 29. März 1974 den Polen am früheren Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße erschossen haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Laut Anklage soll der Sachse das 38 Jahre alte Opfer «mit einem gezielten Schuss in den Rücken aus einem Versteck heraus» getötet haben.

Die Stasi soll dann zum Schein entschieden haben, dem 38-Jährigen die Ausreise zu genehmigen. Dafür soll er auch die entsprechenden Ausreisedokumente bekommen haben und Ministeriumsmitarbeiter begleiteten ihn zum damaligen Sektorenübergang am Bahnhof Friedrichstraße. Als er dort jedoch am frühen Nachmittag des Märztages den letzten Kontrollpunkt passiert hatte, fiel der Schuss.

Die Zentrale Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen in Salzgitter habe 1974 unverzüglich Vorermittlungen eingeleitet, heißt es auf der Website. Die Einrichtung, die Unrechtstaten in der DDR dokumentierte und Beweismittel sammelte, habe die örtliche Kriminal- und Polizeiinspektionen in West-Berlin befragt. Doch der Polizei sei der Fall nicht bekannt gewesen. Auch den drei Schutzmächten West-Berlins - Frankreich, England und USA - lagen demnach keine Informationen vor. In der DDR-Presse sei nichts zu dem Vorfall gemeldet worden. Im Westen war demnach ein Artikel in der «Bild»-Zeitung erschienen - sonst nichts.