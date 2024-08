Faeser verteidigt «Compact»-Verbot

Faeser hatte «Compact» am 16. Juli verboten. Sie begründete dies damit, dass das Blatt ein «zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene» sei. Das Bundesverwaltungsgericht hob das Verbot im Eilverfahren am Mittwoch vorläufig auf. Es meldete vor allem Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des Verbots an. Damit kann das Blatt unter Auflagen vorerst wieder erscheinen. Eine endgültige Entscheidung wird im Hauptsacheverfahren fallen.