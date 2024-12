FDP-Chef will weitermachen - Videobotschaft und Vorwürfe

Berlin (dpa) - FDP-Chef Christian Lindner versucht mit einer Kommunikationsoffensive, den Trubel um das «D-Day»-Papier und den Ausstieg aus der Ampel auch in seiner Partei zu beruhigen. In einem auf der Plattform X veröffentlichten Videobeitrag spricht er von einer «Machtauseinandersetzung» über die Deutung des Ampel-Aus. Den politischen Gegnern - es dürfte vor allem um die früheren Koalitionspartner SPD und Grüne gehen - hielt er vor, Fehler der FDP zu nutzen, um die Glaubwürdigkeit der Liberalen zu zerstören oder eine «Charakterfrage» zu stellen. Einen Rücktritt lehnt Lindner weiterhin ab - er will bei der Bundestagswahl im Februar Spitzenkandidat werden.