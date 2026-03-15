Nach Wahlniederlage

FDP-Generalsekretärin verliert Wette und trägt nun Glatze

Nicole Büttner geht nach der Wahlpleite der FDP in Baden-Württemberg einen radikalen Schritt: Die FDP-Generalsekretärin zeigt sich plötzlich ohne ihre Locken. Was steckt dahinter?

Da waren die Haare noch dran: FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner vor zehn Wochen in Stuttgart. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Da waren die Haare noch dran: FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner vor zehn Wochen in Stuttgart. (Archivbild)

Düsseldorf (dpa) - FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner hat sich nach einer verlorenen Wette zur baden-württembergischen Landtagswahl eine Glatze rasieren lassen. Die Politikerin präsentierte sich am Sonntag bei Instagram mit ihrem neuen Look. «Ich habe diese Wette gemacht, ich habe sie verloren, und deshalb löse ich sie ein», sagte Büttner in einem kurzen Video bei Instagram. «Für mich ist ganz klar, dass ich zu meinem Wort stehe.»

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Hintergrund des Neustylings ist der Umstand, dass die FDP bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg vor einer Woche an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und aus dem Parlament geflogen war. Im Januar hatte Büttner der «Schwäbischen Zeitung» gesagt, sie liebe ihre lockigen Haare, werde sie aber abrasieren, sollte die FDP den Wiedereinzug in den Landtag von Baden-Württemberg nicht schaffen: «Alles weg. Radikal.»

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