Berlin (dpa) - Die FDP revidiert einen Brandmauer-Beschluss, der ihr verbot, bei Abstimmungen ihre Vorhaben mit Hilfe der AfD durchzusetzen. Absprachen oder direkte Zusammenarbeit soll es aber auch weiterhin nicht geben, wird in einem neuen Beschluss festgehalten, den der Vorstand am Abend beschloss. Dieser neue Beschluss bezieht sich aber nicht mehr namentlich auf die AfD, sondern allgemein auf «extreme Parteien». Ein Parteisprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht von «Politico».

Der neue Vorstandsbeschluss lautet: «Die FDP richtet ihr Abstimmungsverhalten an der Sache aus, unabhängig von der Zustimmung oder Ablehnung anderer Parteien. Mandatsträger sind in ihrer Entscheidung grundsätzlich frei. Mit extremen Parteien gibt es keine Absprachen, Zusammenarbeit oder Koalitionen.»

Der alte Beschluss von 2020 hingegen stellte noch ein Bekenntnis zur Mitte voran und bezog sich ausdrücklich auf die AfD: «Wir Freie Demokraten stehen für eine Politik der Mitte. Es ist unsere Grundüberzeugung, dass es eine Brandmauer gegen Rechts geben muss. Wir bekräftigen daher, dass wir grundsätzlich auf allen Ebenen ablehnen, mit der AfD zusammenzuarbeiten oder eine Abhängigkeit von der AfD in Kauf zu nehmen.»

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Es sei notwendig gewesen, «die Beschlusslage der Wirklichkeit anzupassen», sagte der Vorsitzende Wolfgang Kubicki «Politico». «Wenn's vernünftige Anträge gibt, dann werden die umgesetzt, egal, woher die Stimmen kommen.»

Der alte Abgrenzungsbeschluss war im Februar 2020 nach der Thüringen-Wahl gefasst worden. Damals hatte sich der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Nach bundesweiter Empörung trat er wenige Tage später zurück.