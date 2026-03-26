Krise der FDP

FDP-Landeschef Höne kandidiert für Bundesvorsitz

Führungsdebatte bei der FDP: Der NRW-Landeschef Höne will alleiniger Bundesvorsitzender werden. Damit fordert er Parteichef Dürr heraus.

NRW-FDP-Chef Henning Höne will die Führung der Bundespartei übernehmen. (Archivbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa
NRW-FDP-Chef Henning Höne will die Führung der Bundespartei übernehmen. (Archivbild)

Düsseldorf (dpa) - Der nordrhein-westfälische FDP-Landes- und Fraktionsvorsitzende Henning Höne will für den Bundesvorsitz kandidieren. Das kündigte der 39-Jährige auf der Plattform X an. Die FDP habe Wahlen und Vertrauen verloren, sagte Höne, der seit 2025 stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender ist. Nach dem Bruch der Ampel-Regierung in Berlin habe die FDP ein Jahr vertan, kritisierte er. 

In der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» erklärte Höne, dass er allein für den Bundesvorsitz antreten wolle. «Mein Angebot ist eines, das ich allein mache», sagte er. 

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In der FDP ist seit den Wahlschlappen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine Führungsdebatte entbrannt. Der Bundesvorstand hatte beschlossen, beim Parteitag Ende Mai geschlossen zurückzutreten. Parteichef Christian Dürr kündigte an, wieder zu kandidieren. Damit könnte es zu einer Kampfkandidatur zwischen Höne und Dürr kommen.

Auch die Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann hatte sich für eine Führungsrolle bereit erklärt, allerdings in einer Doppelspitze.

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