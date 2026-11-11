Missstände in der Bundeswehr

Pistorius: Null Toleranz bei sexualisiertem Fehlverhalten

Verbale Belästigung, unerwünschte Blicke und körperliche Übergriffe: Eine Befragung macht erstmals das Ausmaß sexualisierten Fehlverhaltens in der Bundeswehr sichtbar.

Der Verteidigungsminister will Maßnahmen gegen sexuelle Diskriminierung bei der Bundeswehr ergreifen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Der Verteidigungsminister will Maßnahmen gegen sexuelle Diskriminierung bei der Bundeswehr ergreifen.

Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat ein konsequentes Vorgehen gegen sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt in der Bundeswehr angekündigt. «Es gibt null Toleranz bei sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr. Null Toleranz ist die Linie», sagte der SPD-Politiker in Berlin nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses.

Das Ministerium hatte den Abgeordneten eine sogenannte Dunkelfeldstudie - basierende auf Befragungen - vorgestellt. Demnach gaben bezogen auf die gesamte Dienstzeit 72 Prozent der Soldatinnen und 31 Prozent der Soldaten an, mindestens einmal verbal belästigt worden zu sein, wie das Verteidigungsministerium mitteilte.

In den vergangenen zwölf Monaten vor der Befragung haben laut Studie 38 Prozent der Soldatinnen und 16 Prozent der Soldaten verbales sexualisiertes Fehlverhalten erlebt, visuelles Fehlverhalten 7 Prozent der Soldatinnen und 5 Prozent der Soldaten, körperliches sexualisiertes Fehlverhalten 9 Prozent der Soldatinnen und 3 Prozent der Soldaten. Sexualisierte Gewalt haben sowohl 2 Prozent der Soldatinnen als auch der Soldaten erlitten.

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«Es geht um nicht weniger als um die Achtung der Menschenwürde aus unserem Grundgesetz, und die gilt natürlich erst recht in der Bundeswehr. Sie ist nicht verhandelbar, und sie steht im Zentrum der inneren Führung», sagte Pistorius, der auch einen Aktionsplan vorstellte.

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