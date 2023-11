Haushaltsmittel gesperrt - Diskussion um Schuldenbremse

Berlin (dpa) - Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgericht sperrt das Finanzministerium (BMF) zahlreiche Posten im Bundeshaushalt. «Das BMF stoppt die Verpflichtungsermächtigungen in 2023, um Vorbelastungen für kommende Jahre zu vermeiden», hieß es am Montagabend aus Kreisen des Ministeriums. Dies betreffe Etats aller Ministerien.

Bundeswirtschaftsminister Habeck hält die Schuldenbremse in der aktuellen Form für nicht mehr zeitgemäß, sieht aber keine Mehrheiten für eine Reform. «Ich persönlich mache keinen Hehl daraus, dass ich die Art, wie die deutsche Schuldenbremse konstruiert ist, für zu wenig intelligent halte», sagte Habeck am Montagabend in den ARD-«Tagesthemen». Sie sei «sehr statisch» und unterscheide nicht zwischen Geldern, die im Laufe des Jahres ausgegeben werden, und Investitionen in die Zukunft, die sich erst nach Jahren rechnen. Das scheine ihm wenig klug, sagte der Grünen-Politiker.