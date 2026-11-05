Bundeswehr

Heereschef Freuding tritt an Spitze der Bundeswehr

Die Bundeswehr wächst und übernimmt mehr Verantwortung in der Nato. Verteidigungsminister Pistorius setzt für den weiteren Aufbau auf Heeresinspekteur Christian Freuding als neuen Generalinspekteur.

Heeresinspekteur Christian Freuding wird im Februar neuer Generalinspekteur. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
Heeresinspekteur Christian Freuding wird im Februar neuer Generalinspekteur. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Heeresinspekteur Christian Freuding wird im Februar neuer Generalinspekteur und damit ranghöchster Soldat der Bundeswehr. Das habe Verteidigungsminister Boris Pistorius entschieden, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Der 55-Jährige folgt damit auf General Carsten Breuer, der im September zum Vorsitzenden des Nato-Militärausschusses gewählt wurde.

«Die Bundeswehr wächst stark auf. Sie ist in der Gesellschaft fest verankert und sie übernimmt mehr Verantwortung innerhalb des Nato-Bündnisses. Dafür braucht sie eine starke, kluge und überzeugende Führungspersönlichkeit an ihrer Spitze», erklärte Pistorius dazu. Freuding bringe alle Voraussetzungen mit, um Vorbild zu sein und die Truppe in das neue Zeitalter zu führen, «in dem wir uns besser schützen müssen als in den Jahrzehnten zuvor».

Freuding war vor seinem Posten als Heeresinspekteur Koordinator der deutschen Militärhilfe für die Ukraine mit tiefen Einblicken in den Kriegsverlauf in dem Land. Er ist enger militärischer Berater des Verteidigungsministers.

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