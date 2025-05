Herzog: Israel hält humanitäres Völkerrecht in Gaza ein

Berlin (dpa) - Vor seinem Besuch in Berlin an diesem Montag hat Israels Präsident Izchak Herzog die Kriegsführung seines Landes im Gazastreifen verteidigt. «Wir schauen immer auf die Schmerzen von Menschen in Konflikten und wir befolgen das humanitäre Völkerrecht», sagte er im ZDF-«heute journal».