Hochschulverband beklagt Defizite bei Studienanfängern

Berlin (dpa) - Zum Start der Abiturprüfungen beklagt der Präsident des Deutschen Hochschulverbands, Lambert Koch, mangelnde Kenntnisse von Studienanfängern. Das Abitur bescheinige die Studierfähigkeit zwar formal, in der Praxis garantiere es diese jedoch immer seltener, sagte Koch im «Münchner Merkur».

Zwar gebe es nach wie vor «hochmotivierte und leistungsstarke junge Menschen, die nach dem Abitur ein Studium aufnehmen und vom ersten Semester an brillieren». «Hochschullehrende konstatieren jedoch zunehmend eklatante Mängel: Neben unzureichenden mathematischen Vorkenntnissen haben sich auch das Leseverständnis, die Lesebereitschaft und das allgemeine Ausdrucksvermögen insgesamt spürbar verschlechtert.»

Hochschulverband: Den Universitäten fehlen die Kapazitäten

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An Hochschulen gebe es fachspezifische Brückenkurse, um diese Defizite auszugleichen. «Diese nachholende Stoffvermittlung stößt jedoch an strukturelle Grenzen, da den Universitäten die Kapazitäten fehlen, um dauerhaft Bildungsaufgaben der Schulen zu übernehmen», sagte Koch dem Blatt. Er warnte vor «freigiebig vergebenen Bestnoten», die im Studienalltag zu Enttäuschungen führten.