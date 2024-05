Hochwasserwarnung für Wenden im Kreis Olpe

Olpe (dpa) - Die Leitstelle des Kreises Olpe hat vor Hochwasser in der Gemeinde Wenden gewarnt. Dort «besteht die Gefahr der Überflutung», teilte der Kreis in Nordrhein-Westfalen über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn mit.