Brüssel

Issa Remmo besucht Veranstaltung im Europaparlament

Als das Clan-Mitglied Issa Remmo bei der Wahlparty der Linken in Berlin auftauchte, löste das viel Wirbel aus. Nun ist er im Parlament in Brüssel, spricht über politische Pläne - Kritik folgt.

Im Europaparlament in Brüssel finden viele Veranstaltungen statt. (Symbolbild) Foto: Alicia Windzio/dpa
Im Europaparlament in Brüssel finden viele Veranstaltungen statt. (Symbolbild)

Brüssel (dpa) - Ein führendes Mitglied der Berliner Großfamilie Remmo hat eine Veranstaltung im Europaparlament besucht. Im Anschluss an Podiumsdiskussionen unter dem Motto «Demokratien im Kampf gegen den Islamismus: Aufrütteln, Widerstand leisten, wiederaufbauen» sagte Issa Remmo der «Jüdischen Allgemeinen» unter anderem, Antisemitismus möge man «vernichten», er solle nicht mehr existieren. Zugleich zeigte er sich enttäuscht von der Linken. 

Die Veranstaltung am Donnerstag war unter anderem von dem bekannten französischen Imam Hassen Chalghoumi ins Leben gerufen worden. Mitorganisiert hatte auch die französische Abgeordnete Céline Imart aus der konservativen EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören. Einen Teil der arabischstämmigen Remmo-Großfamilie ordnet die Polizei dem kriminellen Clanmilieu zu. 

Linken-Politiker: «zutiefst verstörend»

EU-Linksfraktionschef Martin Schirdewan sagte dem «Spiegel» zu Remmos Teilnahme: «Das ist schon ein starkes Stück!» Er halte den Vorgang für «zutiefst verstörend» und fordere Aufklärung von EVP-Fraktionschef Manfred Weber. Schon den Verdacht, «dass das Umfeld der Organisierten Kriminalität Zugang zu einem Parlament bekommt», halte er für «zutiefst problematisch», sagte der Linken-Politiker.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die EVP-Fraktion teilte mit, Issa Remmo sei weder von der Europaabgeordneten noch von der Fraktion eingeladen worden. Die Fraktion habe die Veranstaltung zudem nicht finanziert und verfolge eine klare Null-Toleranz-Linie «gegenüber politischem oder religiösem Extremismus». 

Berliner Linke wegen Remmos unter Druck

Remmo hatte im September nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin eine Wahlparty der Linken in Neukölln besucht und damit großen Wirbel ausgelöst. Der Linken-Abgeordnete Ferat Koçak geriet zudem unter Druck, weil er freundschaftliche Chatnachrichten mit einem Sohn von Remmo ausgetauscht hatte. Koçak selbst hatte das als Fehler bezeichnet und um Entschuldigung gebeten. Schließlich zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück und gab seinen Sitz im Innenausschuss des Bundestages ab. 

Als Reaktion auf die Ereignisse schlossen Linke, Grüne und SPD eine Vereinbarung: Kontakte zur organisierten Kriminalität seien strikt zu meiden und bei Verstößen zu ahnden. Der Begriff Clankriminalität ist umstritten, weil er nach Ansicht von Kritikern Menschen mit Migrationshintergrund allein aufgrund ihrer Familienzugehörigkeit und Herkunft stigmatisiert und diskriminiert. 

Issa Remmo: Eigene Partei gegründet

Der «Jüdischen Allgemeinen» sagte Issa Remmo nun, er sei «sehr enttäuscht» von der Linken. Er habe eine eigene politische Partei namens «Der Weg zum Licht» gegründet, die die Brüderlichkeit zwischen den Menschen fördern solle, so Remmo.

Im Europaparlament in Brüssel finden immer wieder Veranstaltungen statt, zu denen einzelne Abgeordnete und Organisationen einladen.

Abgeordnete: Erst im Nachhinein von Vorwürfen erfahren 

Die beteiligte Abgeordnete Imart sagte der «Bild»-Zeitung, sie und Imam Chalghoumi hätten erst im Nachhinein von den Vorwürfen gegen einen Teilnehmer erfahren. Sie entschuldige sich «bei allen, die sich durch die Anwesenheit dieser Person verletzt gefühlt haben könnten». Die Teilnehmerliste sei aufgrund der Sicherheitsanforderungen vorab der Polizei übermittelt worden.

Chalghoumi ist Präsident der Konferenz der europäischen Imame und engagiert sich seit Jahren für ein friedliches Miteinander der Religionen, insbesondere im Verhältnis zum Judentum. Imart teilte zu der Veranstaltung am Donnerstag mit, Chalghoumi habe «eine Delegation von rund 50 Imamen sowie Rabbiner und Vertreter der katholischen Gemeinschaft zusammengebracht, um die Bedeutung des interreligiösen Dialogs im Kampf gegen Islamismus und Radikalisierung hervorzuheben».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Berliner Linke fordert Mandatsverzicht von Emde
Regierungsbildung in Berlin

Berliner Linke fordert Mandatsverzicht von Emde

Die neue Berliner Linke-Abgeordnete Vanessa Emde zeigt ihrer Partei die kalte Schulter und macht ihr eigenes Ding. Das belastet schon länger die Regierungsbildung. Nun handelt die Parteiführung.

06.11.2026

Berliner Linke-Politiker Koçak verlässt Bundestagsausschuss
Nach Clan-Kontakt

Berliner Linke-Politiker Koçak verlässt Bundestagsausschuss

Der Wahlsieg der Linken lässt die Linken jubeln. Doch Fotos werfen Fragen zu Mitfeiernden auf. Ein Neuköllner Bundestagsabgeordneter steht besonders in der Kritik und zieht nun Konsequenzen.

30.09.2026

Chat mit Clan: Linke-Politiker zieht sich vorerst zurück
Linke in der Kritik

Chat mit Clan: Linke-Politiker zieht sich vorerst zurück

Der Bundestagsabgeordnete Ferat Koçak hatte Chatkontakt mit einem Mitglied der Berliner Familie Remmo. Das bezeichnet er selbst als Fehler. Damit ist die Sache aber noch nicht ausgestanden.

22.09.2026

Clan-Mitglied bei Linken-Wahlparty – Hürden für Rot-Grün-Rot
Abgeordnetenhauswahl

Clan-Mitglied bei Linken-Wahlparty – Hürden für Rot-Grün-Rot

Die Linke in Berlin will die nächste Landesregierung führen. Aber der Besuch eines Mitglieds einer arabischstämmigen Großfamilie auf einer Wahlparty und Antisemitismus-Vorwürfe könnten das erschweren.

21.09.2026

Clan-Mitglied auf Linken-Party - Partei distanziert sich
Abgeordnetenhauswahl

Clan-Mitglied auf Linken-Party - Partei distanziert sich

Die Linke in Berlin-Neukölln betont nach dem Besuch eines Clan-Mitglieds auf ihrer Wahlparty: «Es gibt weder politische noch persönliche Beziehungen zu dieser Person.»

20.09.2026