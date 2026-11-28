Bochum (dpa) - Die Jusos fordern eine klare Trennung von Regierungsämtern auf Bundesebene und Parteivorsitz in der SPD. Einen entsprechenden Antrag beschloss die Nachwuchsorganisation der Partei auf ihrem Bundeskongress in Bochum. Indirekt richtet er sich vor allem gegen SPD-Chef Lars Klingbeil, der gleichzeitig Vizekanzler und Finanzminister ist.

«Wer zwei Vollzeitjobs hat, macht einen nur zur Hälfte», kritisierten die Delegierten. Wenn man im Kabinett mitbestimme, könne man nicht glaubwürdig sagen, dass die SPD für etwas anderes stehe. Klingbeil wurde auch direkt angegriffen, unter anderem, weil er die Einladung der Jusos zum Bundeskongress ausgeschlagen hatte.

Jusos wünschen sich Frau an der Spitze

Mitte Januar wählt die SPD auf einem Parteitag ihre Führung neu. Die Jusos würden sich am liebsten von der Doppelspitze verabschieden und plädieren für eine Frau an der Parteispitze. Mit Doppelspitzen aus einem Parteilinken und einem Pragmatischeren habe man «eine große Koalition an die Spitze unserer Partei gewählt». «Dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn niemand weiß, was der Kurs unserer Partei ist.»

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Bisher einziger Kandidat für den Parteivorsitz ist Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil, der heute Nachmittag bei den Jusos um Unterstützung werben will. Bisher löst er beim SPD-Nachwuchs keine Begeisterung aus. Man habe keinen Bock auf Männer, die seit Jahren die Geschicke der SPD mitbestimmten und jetzt entdeckten, dass sie für Erneuerung stünden, betonte eine Rednerin.