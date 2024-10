Kernkraftgegner warnen vor Gefahren in Atom-Zwischenlagern

Hannover (dpa) - Angesichts der in Deutschland ungelösten Frage der Atomendlagerung haben Anti-Atom-Organisationen vor massiven Sicherheitsmängeln in den bestehenden Zwischenlagern gewarnt. «Wir haben kein einziges Zwischenlager, was ausreichend sicher ist. Das ist jetzt schon Stand der Dinge», sagte Helge Bauer von der Organisation «ausgestrahlt» in Hannover.