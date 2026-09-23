Konrad-Adenauer-Haus

Kletter-Protest von Aktivisten an CDU-Zentrale in Berlin

Kletter-Protest in Berlin: Die Gruppe Robin Wood demonstriert auf dem Konrad-Adenauer-Haus für mehr Klimaschutz und ein klareres Vorgehen gegen den Aufstieg der AfD.

Aktivisten demonstrieren mit einer Kletter-Aktion am Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Aktivisten demonstrieren mit einer Kletter-Aktion am Konrad-Adenauer-Haus in Berlin.

Berlin (dpa) - Mit einer Kletteraktion an der CDU-Parteizentrale in Berlin haben Aktivisten der Gruppe Robin Wood gegen die Klimapolitik der Regierung protestiert und ein klareres Auftreten gegen Rechtsextremismus gefordert. Die Aktivistinnen und Aktivisten ließen sich an der Fassade des Konrad-Adenauer-Hauses ab und befestigten daran ein großes rotes Banner. Darauf stand: «Klare Kante gegen rechts - Sozialabbau beenden, Klimakrise bekämpfen!»

Das Banner verdeckte das Konterfei des Berliner CDU-Spitzenkandidaten und bisherigen Finanzsenators Stefan Evers.

«Wir protestieren gegen die Politik der CDU-geführten Bundesregierung, die Klimaschutz hinten runterfallen lässt und keine Konzepte hat, um den Aufstieg der rechtsextremen AfD zu stoppen», hieß es zudem in einer Erklärung, die vor Ort verteilt wurde.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Konrad-Adenauer-Brücke wieder freigegeben
Ludwigshafen und Mannheim

Konrad-Adenauer-Brücke wieder freigegeben

Nichts rollte mehr auf der Brücke zwischen Mannheim und Ludwigshafen - und auf dem Rhein durfte dort kein Schiff mehr fahren. Doch nun gibt es Entwarnung.

01.08.2026

Aktivisten stellen Walter-Lübcke-Statue vor CDU-Zentrale auf
Aktion am Konrad-Adenauer-Haus

Aktivisten stellen Walter-Lübcke-Statue vor CDU-Zentrale auf

Vor sechs Jahren tötete ein Rechtsextremist den CDU-Politiker Walter Lübcke. Aktivisten haben nun eine Lübcke-Statue vor die CDU-Parteizentrale in Berlin gestellt. Die Reaktionen sind teils heftig.

02.12.2025

Protest auf dem Main – Aktivisten kritisieren Trumps Plan
Demonstration

Protest auf dem Main – Aktivisten kritisieren Trumps Plan

Mit Booten protestieren Aktivisten gegen das israelische Vorgehen in Gaza und kritisieren Trumps Friedensplan als «Kolonialismus in neuer Form». Die Polizei meldet einen ruhigen Verlauf.

12.10.2025

Grünheide

CDU: Millionen-Kosten für Polizeieinsatz bei Tesla-Protest

Bei den tagelangen Protesten gegen US-Autobauer Tesla in Grünheide waren bis zu 1500 Polizisten im Einsatz. Nun liegt eine erste Schätzung über die Kosten des Einsatzes vor.

14.05.2024

Demonstration

Protest gegen Tesla wird größer: Aktivisten auf Baumhäusern

Der Protest gegen Tesla nimmt zu. Aktivisten machen gegen die geplante Erweiterung mobil und besetzen ein Waldstück. Das erinnert an einen anderen Umweltprotest.

29.02.2024