Klingbeil erwartet Migrationsdebatte «ohne Gebrüll»

Die Migrationspolitik der Bundesregierung hat für einigen Unmut am linken Flügel der SPD gesorgt, der sich vor allem an einem Satz aus einem «Spiegel»-Interview des Kanzlers entzündet hatte: «Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben.» Die Führung der Jusos hatte das als Forderung «direkt aus dem Vokabular des rechten Mobs» kritisiert. Auf dem Bundeskongress des SPD-Jugendverbands, der fast ein Viertel der Abgeordneten im Bundestag stellt, hatte es im November massive Kritik am Migrationskurs der Ampel-Regierung gegeben.