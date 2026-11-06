Bundespräsidentin

Klingbeil: SPD würde Kandidatur von Aigner unterstützen

Noch ist es nicht offiziell verkündet - doch die Unterstützung der SPD hätte Ilse Aigner für eine Kandidatur als Bundespräsidentin schon.

Die Unterstützung der SPD hat Aigner bereits. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Unterstützung der SPD hat Aigner bereits. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die SPD ist bereit, Ilse Aigner bei einer offiziellen Kandidatur mit zur Bundespräsidentin zu wählen. «Wenn das Präsidium sich dann auch offiziell durchringt in der Union am Montag, dass man Ilse Aigner vorschlägt, dann kann ich nur für die SPD sagen, dann würden wir das begrüßen und unterstützen», sagte Parteichef Lars Klingbeil bei einem finanzpolitischen Jugenddialog in Berlin. 

Aigner habe «eine wahnsinnig integrative Kraft», die Deutschland gerade in diesen Zeiten brauche. «Die ist eine sehr volksnahe Politikerin, die redet mit den Menschen auf Augenhöhe, das ist total wichtig», sagte Klingbeil.

In der CDU-Führung besteht Einigkeit darüber, dass die CSU-Politikerin und bayerische Landtagspräsidentin Bundespräsidentin werden soll. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat Klingbeil bereits zu Beginn der Woche mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) über die Personalie gesprochen und sich dabei klar für Aigner ausgesprochen.

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