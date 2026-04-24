Bundespräsidenten-Nachfolge

Söder stützt mögliche Kandidatur Aigners als Staatsoberhaupt

Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird als mögliche Kandidatin für das höchste politische Amt der Bundesrepublik gehandelt. Ihr Parteichef würde die CSU-Frau unterstützen, sagt er.

Offiziell hat Ilse Aigner ihren Hut bisher nicht in den Ring geworfen. (Archivbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Offiziell hat Ilse Aigner ihren Hut bisher nicht in den Ring geworfen. (Archivbild).

München (dpa) - Bayerns Ministerpräsident und CSU-Parteichef Markus Söder will Landtagspräsidentin Ilse Aigner unterstützen, sollte diese das Amt der Bundespräsidentin anstreben. Das sagte Söder in einem Interview der Zeitungen «Münchner Merkur» und «tz». «Die Union wird nach dem Sommer einen Vorschlag machen. Wenn Ilse Aigner möchte, hat sie meine volle Sympathie und Unterstützung», sagte Söder. 

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Aigner wird unionsintern immer wieder für das höchste Amt im Staat ins Spiel gebracht - auch, weil viel für die erstmalige Besetzung des Amtes mit einer Frau spricht. Offiziell hat Aigner ihren Hut jedoch bisher nicht in den Ring geworfen. Die CSU-Politikerin ist seit 2018 Präsidentin des BAyerischen Landtags.

Das nächste deutsche Staatsoberhaupt wird am 30. Januar kommenden Jahres von der Bundesversammlung gewählt. Frank-Walter Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten, nach zehn Jahren endet seine Zeit als Bundespräsident im März 2027. Schon länger gibt es Spekulationen über mögliche Kandidatinnen für seine Nachfolge - genannt wurden neben Aigner etwa Bundesbildungsministerin Karin Prien und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (beide CDU) gehandelt. 

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