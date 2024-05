Kommunalpolitiker kandidiert auf AfD- und auf CDU-Liste

Am Sonntag könnte es so weit sein: Zehn Jahre nach Gründung will die AfD erstmals einen Landkreis regieren. Es geht um Sonneberg in Thüringen. Aber nicht nur für die Rechtspartei geht es um mehr.

Die AfD tritt bei der Kreistagswahl in allen 16 Wahlkreisen des Rhein-Neckar-Kreises an, bei den Gemeinderatswahlen dagegen nur in sechs der 54 Kommunen.

In Thüringen stehen am Sonntag Kommunalwahlen an. In 13 von 17 Landkreisen werden die Landräte gewählt, in allen fünf kreisfreien Städte die Oberbürgermeister. Außerdem sind flächendeckend Kreistags-, Gemeinderats- und Stadtratswahlen geplant. Zudem werden vielerorts ehrenamtliche und hauptamtliche Bürgermeister gewählt. Für den Freistaat ist es der Einstieg in das Superwahljahr, in dem noch Europawahlen, kommunale Stichwahlen und im Herbst die Landtagswahl folgen.