Kommunalwahl in Bayern ausgezählt: CSU verliert, AfD legt zu

Die Kommunalwahlen in Bayern sind ausgezählt. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Die Kommunalwahlen in Bayern sind ausgezählt. (Symbolbild)

München (dpa) - Die CSU hat bei den bayerischen Kommunalwahlen landesweit leichte Verluste hinnehmen müssen: Ihr Stimmenanteil in den Landkreisen und kreisfreien Städten ging im Vergleich zur Wahl 2020 von 34,5 auf nun 32,5 Prozent zurück. Die AfD legte von 4,7 auf 12,2 Prozent zu, vor allem die Grünen fuhren dagegen Verluste ein, wurden aber landesweit zweitstärkste Kraft, wie nach Auszählung der 96 Gremienwahlen beim Statistischen Landesamt im Internet ersichtlich war.

