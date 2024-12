Ministerpräsidentenwahl

Kompromisssuche: Wählt Thüringens Linke CDU-Chef Voigt?

Die Koalition von CDU, BSW und SPD in Thüringen steht - doch bei der Ministerpräsidentenwahl am Donnerstag fehlt ihr in den ersten Durchgängen eine Stimme. Nun gibt es ein Angebot an die Linke.