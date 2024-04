Krah legt Bystron Verzicht auf Wahlkampfauftritte nahe

Berlin (dpa) - In der Affäre um angebliche Geldzahlungen aus Russland wird dem AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bystron in der Partei nahegelegt, auf Auftritte im Europawahlkampf vorerst zu verzichten. «Petr Bystron sollte bis zur Klärung der im Raum stehenden Vorwürfe keine Wahlkampfauftritte absolvieren», sagte der AfD-Spitzenkandidat bei der Europawahl, Maximilian Krah, der «Welt». Bystron kandidiert bei der Abstimmung am 9. Juni auf Platz zwei der AfD-Liste.