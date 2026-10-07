Fokus aufs Amt: Voigt beendet Rechtsstreit um Doktortitel

Erfurt (dpa) - Thüringens Regierungschef Mario Voigt will den Entzug seines Doktortitels hinnehmen und den Rechtsstreit darüber beenden. Als Ministerpräsident gehöre seine Aufmerksamkeit den Bürgerinnen und Bürgern, sagte Voigt in einer Pressekonferenz im Thüringer Landtag. «Und deswegen habe ich mich entschieden, den Rechtsstreit um meine Dissertation einzustellen», sagte der CDU-Politiker.

Die Entscheidung falle ihm nicht leicht. Seine Anwälte hätten ihm geraten, das Verfahren fortzuführen. Er wolle sich ohne Abstriche «darauf konzentrieren, was vor uns liegt», sagte er. So ein Rechtsstreit erfordere Zeit, Energie und Aufmerksamkeit.

Oppositionelle AfD hielt Druck aufrecht

Voigt steht seit Monaten wegen Plagiatsvorwürfen zu seiner Dissertation unter politischen Druck. Die Technische Universität Chemnitz hatte ihm die Doktorwürde entzogen und auch Voigts Widerspruch dagegen abgelehnt. Der 49-Jährige reichte daraufhin Klage beim Verwaltungsgericht Chemnitz ein. Diese habe er am Mittwochmorgen zurückgenommen, sagte er nun.

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