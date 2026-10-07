Thüringer Regierungschef

Fokus aufs Amt: Voigt beendet Rechtsstreit um Doktortitel

Seit Monaten belasten Thüringens Regierungschef Mario Voigt die Vorwürfe rund um seine Doktorarbeit. Warum der CDU-Politiker nun einen Schlussstrich zieht.

Thüringens Regierungschef Mario Voigt akzeptiert den Entzug seines Doktortitels. Foto: Martin Schutt/dpa
Thüringens Regierungschef Mario Voigt akzeptiert den Entzug seines Doktortitels.

Erfurt (dpa) - Thüringens Regierungschef Mario Voigt will den Entzug seines Doktortitels hinnehmen und den Rechtsstreit darüber beenden. Als Ministerpräsident gehöre seine Aufmerksamkeit den Bürgerinnen und Bürgern, sagte Voigt in einer Pressekonferenz im Thüringer Landtag. «Und deswegen habe ich mich entschieden, den Rechtsstreit um meine Dissertation einzustellen», sagte der CDU-Politiker. 

Die Entscheidung falle ihm nicht leicht. Seine Anwälte hätten ihm geraten, das Verfahren fortzuführen. Er wolle sich ohne Abstriche «darauf konzentrieren, was vor uns liegt», sagte er. So ein Rechtsstreit erfordere Zeit, Energie und Aufmerksamkeit.

Oppositionelle AfD hielt Druck aufrecht

Voigt steht seit Monaten wegen Plagiatsvorwürfen zu seiner Dissertation unter politischen Druck. Die Technische Universität Chemnitz hatte ihm die Doktorwürde entzogen und auch Voigts Widerspruch dagegen abgelehnt. Der 49-Jährige reichte daraufhin Klage beim Verwaltungsgericht Chemnitz ein. Diese habe er am Mittwochmorgen zurückgenommen, sagte er nun. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Gerade die AfD mit ihrem Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke hielt den Druck auf Voigt mit mehreren Manövern im Landtag aufrecht - so beantragte die AfD-Fraktion bereits zwei konstruktive Misstrauensvoten, die beide scheiterten. Voigts Ankündigung, den Rechtsstreit um seine Doktorarbeit zu beenden kam eine halbe Stunde vor einer Sondersitzung des Landtags, bei der auf Antrag der AfD-Fraktion über eine Auflösung des Parlaments entschieden werden soll. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass die dafür nötige Zweidrittelmehrheit erreicht wird.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Uni weist Voigts Einspruch gegen Entzug des Doktortitels ab
Entscheidung der TU Chemnitz

Uni weist Voigts Einspruch gegen Entzug des Doktortitels ab

Thüringens Ministerpräsident steht wegen seiner Dissertation von 2008 schon seit Monaten unter Druck. Der Doktorgrad ist ihm entzogen. Nun hat die TU Chemnitz über seinen Widerspruch entschieden.

11.08.2026

«Kämpfe für meine Doktorarbeit» - Voigt klagt gegen Uni
Entzug des Doktortitels

«Kämpfe für meine Doktorarbeit» - Voigt klagt gegen Uni

Für seine Doktorarbeit reiste Voigt in die USA, führte Interviews, unter anderem im Weißen Haus. Doch hat er unsauber gearbeitet? Die TU Chemnitz will ihm den Titel entziehen. Voigt klagt.

28.01.2026

Thüringer Ministerpräsident soll Doktortitel verlieren

28.01.2026

Voigt neuer Ministerpräsident in Thüringen

12.12.2024

Landtagswahl

Mario Voigt sieht Regierungsauftrag in Thüringen bei der CDU

01.09.2024