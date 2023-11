«Laut, kritisch» - Werden die Jusos für Scholz zum Problem?

Berlin (dpa) - Viel gehört hat man von den Jusos in den letzten Jahren nicht - bis vor ein paar Wochen. Da fanden sie deutliche Worte - und die richteten sich ausgerechnet an ihren Genossen, an Bundeskanzler Olaf Scholz. Der hatte im «Spiegel» Abschiebungen «im großen Stil» in Aussicht gestellt.