Lehrer soll Schüler verprügelt haben - Rassistisches Motiv?

Cottbus (dpa) - An einer Schule in Cottbus soll ein Lehrer gegen Schüler mit Migrationshintergrund gewalttätig geworden sein. Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Mittwoch berichtete, wurde einer der Jungen so stark verletzt, dass er stationär in einer Klinik behandelt werden musste. Laut Polizei haben die Eltern nach den Vorfällen im September 2023 Anzeige erstattet. Man ermittle deswegen, sagte eine Sprecherin. Auch rassistische Motive würden geprüft.