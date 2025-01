Lindner optimistisch für Bundestagswahl

Berlin (dpa) - Trotz schwacher Umfragewerte für die FDP schaut Parteichef Christian Lindner optimistisch auf die Bundestagswahl am 23. Februar. «Bei meiner ersten Spitzenkandidatur 2012 standen wir 60 Tage vor der Wahl bei 2 Prozent. Und nach 60 Tagen Wahlkampf haben wir mit 8,6 Prozent abgeschnitten», sagte Lindner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Das zeigt, was möglich ist. Jetzt haben wir mehr Zeit und starten mit besseren Umfragen.»