Lindner steht zu seinem Porsche und der Sylt-Hochzeit

Düsseldorf/Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Christian Lindner steht ohne wenn und aber zu seinem Porsche und zu seiner von Kritikern als protzig kritisierten Hochzeit auf Sylt im vergangenen Jahr. «Ich bekenne mich dazu - ja voll», sagte der FDP-Bundesvorsitzende gestern Abend beim «Ständehaus-Treff» der «Rheinischen Post» (RP) in Düsseldorf. «Von meinem selbst verdienten, nicht geschenkten, nicht geerbten, nicht gestohlenen Geld habe ich mir vor zehn Jahren einen 42 Jahre alten Porsche gekauft», sagte er.

«Ich gehe noch weiter: Letztes Jahr habe ich von meinem eigenen Geld meine Hochzeit auf Sylt bezahlt. - Und wissen Sie was? Wer ein Problem mit Porsche, Sylt oder sonst was hat: Es gibt so viele Parteien, dann kann man eine andere wählen.»