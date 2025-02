Linke will Vermögen von Milliardären halbieren

Berlin (dpa) - Die Linke hat im Wahlkampf einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt, mit dem sie das Vermögen deutscher Milliardäre innerhalb der nächsten zehn Jahre halbieren will. «Wir finden: Es sollte keine Milliardäre geben», heißt es in dem Papier von Parteichef Jan van Aken, über das zuerst das «Handelsblatt» berichtete und das der Parteivorstand am Samstag beschloss.