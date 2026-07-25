Künftiger Gesundheitsminister

Linnemann mit «Höllenrespekt» vor künftigem Amt

Bundeskanzler Merz hat den CDU-Generalsekretär ins Kabinett berufen. Der hatte noch vor einem Jahr Zweifel an seiner Eignung. Jetzt meldet er sich erneut zu Wort.

Der designierte Gesundheitsminister Linnemann sieht eine große Aufgabe vor sich. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der designierte Gesundheitsminister Linnemann sieht eine große Aufgabe vor sich. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Der designierte Gesundheitsminister Carsten Linnemann bittet um Einarbeitungszeit für seine neue Aufgabe. «Klar, ich bin auch ehrlich, ihr müsst mir ein bisschen Zeit geben», sagte der CDU-Politiker in einem Video auf Instagram. «Hier und da muss ich einfach noch tiefer einsteigen. Und ich habe auch echt einen Höllenrespekt vor dieser Aufgabe.» Aber es sei auch «ganz schön viel Musik drin», um zu einem gerechten, leistungsfähigen, zukunftsfähigen Gesundheitssystem zu kommen.

Altes Phoenix-Interview im Netz

Linnemann ist bislang CDU-Generalsekretär und wurde nach eigenen Worten kurzfristig von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gebeten, im Gesundheitsministerium Nachfolger der künftigen Kanzleramtsministerin Nina Warken (ebenfalls CDU) zu werden. In sozialen Netzwerken wurde noch einmal daran erinnert, dass Linnemann noch vor einem Jahr Zweifel an seiner Eignung als Gesundheitsminister geäußert hatte. Damals stand sein Wechsel ins Kabinett schon einmal zur Debatte.

Dem Sender Phoenix hatte Linnemann im Mai 2025 gesagt, es sei nicht «sein Ding», Minister zu sein, nur damit das irgendwo in Wikipedia stehe. «Wenn sie mich jetzt aufgestellt hätten, weiß ich nicht, als Gesundheitsminister, wäre ich wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen. Die Leute hätten gesagt, warum wird der Gesundheitsminister, was hat der damit zu tun. Und deswegen: Schuster, bleib' bei deinen Leisten, mach das, was du kannst. Und mir geht es gut, ich fühle mich pudelwohl.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Kritik an Vielzahl der Krankenkassen

Der 48-jährige Linnemann ist promovierter Volkswirt und arbeitete vor seiner Zeit als Abgeordneter zeitweise für die Deutsche Bank Research in Frankfurt am Main. In der Union gehört er dem Wirtschaftsflügel an. In der Vergangenheit hat sich Linnemann kritisch unter anderem über die Vielzahl der Krankenkassen in Deutschland geäußert. Dem Sender RTL sagte er im April: «Wir haben immer noch über 90 Krankenkassen, die in der Regel die gleichen Leistungen anbieten. Riesen Verwaltungsvolumen, da müssen wir ran. Mindestens die Hälfte. Ich finde, zehn Krankenkassen in Deutschland reichen.» Linnemann mahnte auch immer wieder niedrigere Lohnnebenkosten an.

In seinem aktuellen Instagram-Post betonte er, wie gerne er CDU-Generalsekretär gewesen sei. «Jetzt melde ich mich nochmal aus dem Konrad-Adenauer-Haus, hier aus meinem, ja, super Büro», sagte er. «Der Kicker steht da noch, den werde ich vermissen, noch mehr natürlich die Kolleginnen und Kollegen im Haus, aber auch die ganze Aufgabe. Wer mich kennt, weiß, ich habe das hier einfach gerne gemacht, aber es kommt manchmal anders, als man denkt.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kabinett: Das sind die Neuen
Kabinettsumbildung

Kabinett: Das sind die Neuen

Nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn baut der Kanzler das Kabinett um. Wer wird was?

24.07.2026

Linnemann macht's nun doch
Kabinettsumbildung

Linnemann macht's nun doch

«Einfach mal machen» ist die Losung von Carsten Linnemann. Als ihm das erste Mal ein Ministerposten angeboten wurde, wollte er es aber nicht machen. Jetzt hat ihn der Kanzler wohl doch rumgekriegt.

23.07.2026

CDU bestätigt Generalsekretär Linnemann mit großer Mehrheit
Parteitag in Stuttgart

CDU bestätigt Generalsekretär Linnemann mit großer Mehrheit

Es ist ein Vertrauensbeweis für einen der engsten Mitarbeiter von Parteichef Friedrich Merz: In Stuttgart würdigen die Delegierten das Engagement des Parteimanagers.

20.02.2026

Linnemann wird nicht Minister und bleibt CDU-Generalsekretär
Künftiges Kabinett

Linnemann wird nicht Minister und bleibt CDU-Generalsekretär

Union und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt - aber wer ins Kabinett einzieht, ist offen. Ein wichtiger CDU-Politiker erklärt seinen Verzicht.

15.04.2025

Merz wechselt CDU-Generalsekretär aus - Linnemann für Czaja

11.07.2023