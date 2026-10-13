Bundestag

Merz gibt Regierungserklärung zum EU-Gipfel ab

Ukraine, Nahost, EU-Haushalt und Handelspolitik: Das sind einige der Themen, um die es am Donnerstag und Freitag beim EU-Gipfel geht. Der Kanzler positioniert sich vorab.

Am Donnerstag und Freitag nimmt der Kanzler am EU-Gipfel in Brüssel teil. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Am Donnerstag und Freitag nimmt der Kanzler am EU-Gipfel in Brüssel teil.

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gibt am Mittwoch (gegen 14.00 Uhr) im Bundestag eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel ab. Die Staats- und Regierungschef der Europäischen Union beschäftigen sich am Donnerstag und Freitag in Brüssel unter anderem mit dem EU-Haushalt und mit neuen Schutzinstrumenten für die europäische Wirtschaft - vor allem mit Blick auf China. Außerdem geht es unter anderem um die EU-Erweiterung, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Lage im Nahen Osten.

Nach der etwa 20-minütigen Regierungserklärung sind 90 Minuten Aussprache vorgesehen. Zu Beginn der Bundestagssitzung wird der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) vereidigt, der die zurückgetretene Ressortchefin Bärbel Bas ablöst.

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