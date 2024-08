Nach Solingen: FDP gegen Leistungen für Ausreisepflichtige

JU-Chef: Abgelehnte Asylbewerber sollen in «Rückkehrzentren»

Nur Sachleistungen und «Rückkehrzentren» für Ausreisepflichtige sowie Kita-Pflicht in «Problem-Bezirken»: Für die Migrationspolitik in Deutschland sieht JU-Chef Winkel Dänemark in einer Vorbild-Funktion.