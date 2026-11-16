Auszeichnung

Nürnberger Menschenrechtspreis an Aktivist aus Südsudan

Ein früherer Kindersoldat aus dem Südsudan erhält den Nürnberger Menschenrechtspreis. Er setzt sich gegen die Ausbeutung von Geflüchteten in Libyen ein.

Freigelassene Kindersoldaten im Südsudan. David Yambio floh als Kindersoldat aus dem Südsudan und wurde in Libyen wiederholt gefoltert. Heute setzt er sich für Geflüchtete ein. (Symbolbild) Foto: Sam Mednick/AP/dpa
Freigelassene Kindersoldaten im Südsudan. David Yambio floh als Kindersoldat aus dem Südsudan und wurde in Libyen wiederholt gefoltert. Heute setzt er sich für Geflüchtete ein. (Symbolbild)

Nürnberg (dpa) - Der Nürnberger Menschenrechtspreis 2027 geht an den südsudanesischen Menschenrechtler David Yambio für dessen Kampf gegen die Ausbeutung und Folter von Geflüchteten. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Yambio ist mit 29 Jahren der bisher jüngste Träger der Auszeichnung, die in Nürnberg seit 1995 verliehen wird. 

Yambio ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Organisation «Refugees in Libya» («Flüchtlinge in Libyen»). «Er setzt sich mit außergewöhnlichem Mut und einem hohen persönlichen Engagement für die Rechte von Geflüchteten sowie Migrantinnen und Migranten ein», hieß es von der international besetzten Jury unter Vorsitz von Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Sein Einsatz gelte insbesondere den Menschen, die auf ihrer Flucht über die zentrale Mittelmeerroute und in Libyen schwersten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt seien. Der Preis wird am 26. September 2027 im Nürnberger Opernhaus verliehen. 

Strafverfolgung der Täter

«Refugees in Libya» habe sich zu einer wichtigen Anlaufstelle für Geflüchtete sowie Migrantinnen und Migranten entwickelt. Yambio gehe es nicht nur um die Unterstützung der Betroffenen, sondern auch um die Strafverfolgung der Täter. «Sein Engagement steht in besonderer Weise für die Überzeugung, dass kein Mensch unsichtbar sein darf und dass schwere Menschenrechtsverbrechen nicht ohne Konsequenzen bleiben dürfen», heißt es in der Begründung der Jury.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Früher Kindersoldat

Yambio hatte selbst als Kindersoldat im Südsudan kämpfen müssen. Er floh nach Libyen und wurde dort wiederholt inhaftiert und gefoltert. «David Yambio hat seinen persönlichen Schmerz in menschenrechtliches Engagement verwandelt; mit seinem Mut ist er Vorbild, nicht nur für Betroffene von Gewalt, sondern für uns alle», urteilte die siebenköpfige Jury, der neben König unter anderem die Schauspielerin Iris Berben angehörte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vitali Klitschko bekommt Franz-Werfel-Menschenrechtspreis
Auszeichnungen

Vitali Klitschko bekommt Franz-Werfel-Menschenrechtspreis

Der Bürgermeister von Kiew wird für sein Engagement für Menschenrechte ausgezeichnet. Als Laudator hat sich Boris Pistorius in der Frankfurter Paulskirche angekündigt.

01.06.2025

Vitali Klitschko erhält Franz-Werfel-Menschenrechtspreis
Ehrung für Engagement

Vitali Klitschko erhält Franz-Werfel-Menschenrechtspreis

Der Bürgermeister von Kiew wird für sein Engagement für Menschenrechte ausgezeichnet. Die Laudatio soll ein Bundesminister in Frankfurt halten.

09.05.2025

Proteste im Iran

Sacharow-Menschenrechtspreis geht posthum an Mahsa Amini

Die Iranerin Jina Mahsa Amini erhält posthum den Sacharow-Preis für Menschenrechte. Ihr Tod löste die heftigsten Proteste in der Islamischen Republik seit Jahrzehnten aus

19.10.2023

Auszeichnungen

Rumänischer Präsident mit Menschenrechtspreis geehrt

04.06.2023

Auszeichnung

Menschenrechtspreis für Präsident Rumäniens

11.05.2023