Debatte um Hormus-Einsatz

Pistorius verlegt Minensucher vorsorglich ins Mittelmeer

Deutschland hat angeboten, nach dem Iran-Krieg bei der Sicherung der Straße von Hormus zu helfen. Der Verteidigungsminister will dafür sorgen, dass es im Fall einer Entscheidung schnell geht.

«Unsere Marine ist richtig gut darin, Minen aufzuspüren und zu räumen»: Boris Pistorius bereitet einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus vor. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
«Unsere Marine ist richtig gut darin, Minen aufzuspüren und zu räumen»: Boris Pistorius bereitet einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus vor. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Zur Vorbereitung eines möglichen Einsatzes in der Straße von Hormus hat Verteidigungsminister Boris Pistorius angekündigt, deutsche Marineeinheiten ins Mittelmeer zu verlegen. «Wir werden einen Minensucher ins Mittelmeer verlegen und ihm ein Führungs- und Versorgungsschiff zur Seite stellen», sagte der SPD-Politiker der «Rheinischen Post». Wann genau sie aufbrechen sollen, sagte er nicht.

Bild

Infolge des Iran-Kriegs ist die Straße von Hormus derzeit blockiert. Die Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman ist eine wichtige Schifffahrtsroute für den Ölhandel - die Blockade belastet daher die Weltwirtschaft.

Pistorius betonte, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnerte er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich ist. «Um Zeit zu sparen, haben wir uns entschieden, einen Teil der deutschen Einheiten frühzeitig ins Mittelmeer zu verlegen, um dann – nach Mandatsbeschluss – keine weitere Zeit zu verlieren.» 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Merz hatte Minenjagdboote angeboten

Bild

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angeboten, dass Deutschland sich an einem internationalen Militäreinsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus beteiligen könnte. Vor gut einer Woche hieß es aus Regierungskreisen, dass die Bundeswehr Minenjagdboote, ein Begleitschiff und Luftaufklärung bereitstellen könnte. 

«Unsere Marine ist richtig gut darin, Minen aufzuspüren und zu räumen», sagte Pistorius. «Das könnten wir leisten, um in der Meerenge von Hormus zu einer freien und sicheren Schifffahrt und Navigation beizutragen.» Damit man dort unterstützen könne, «werden wir das Engagement an anderer Stelle temporär sinnvoll und mit den Partnern abgestimmt reduzieren».

Mit Blick auf die Rechtsgrundlage für einen solchen Einsatz nannte Pistorius es eine «angemessene und denkbare Option», das EU-Mandat für die Marinemission «Aspides» im Roten Meer zu erweitern. «Ein UN-Mandat wäre sicher besser, ist aber im Augenblick nicht wahrscheinlich.»

Bild

Hormus-Blockade belastet die Weltwirtschaft

Unter Führung Frankreichs und Großbritanniens bereitet ein internationales Bündnis einen möglichen Marineeinsatz nach einem Ende der Kampfhandlungen vor. Derzeit laufen diplomatische Bemühungen um eine friedliche Lösung des Konflikts - für den Fall eines Scheiterns haben die USA und Israel weitere Angriffe auf den Iran angedroht.

Die Minenjagdboote der Marine sind in Kiel stationiert. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Minenjagdboote der Marine sind in Kiel stationiert. (Archivbild)

Die Deutsche Marine verfügt über zehn Minenjagdboote der Frankenthal-Klasse, die in Kiel stationiert sind. Die Boote sind mit Drohnen ausgerüstet, die auf verschiedene Arten Gegenstände wie Minen orten können. Anschließend können Minentaucher die Sprengkörper unschädlich machen.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Konferenz in Paris plant Marine-Mission in Straße von Hormus
Iran-Krieg

Konferenz in Paris plant Marine-Mission in Straße von Hormus

In Paris haben Dutzende Länder über Möglichkeiten zur Sicherung der Straße von Hormus beraten - für die Zeit nach dem Iran-Krieg. Die Aufgabe ist hochkomplex, die Gefahr derzeit schwer einzuschätzen.

17.04.2026

Merz will Minenjagdboote und Aufklärungsflieger anbieten
Hormus-Mission

Merz will Minenjagdboote und Aufklärungsflieger anbieten

Bisher hatte Kanzler nur die grundsätzliche Bereitschaft einer deutschen Beteiligung an einem Militäreinsatz in der Straße von Hormus signalisiert. Jetzt wird er konkret.

16.04.2026

Deutschland will Minenjagdboote für Hormus-Mission anbieten

16.04.2026

Operation «Aspides»

EU startet Marineeinsatz im Roten Meer

Die EU hat in kürzester Zeit einen ihrer bislang gefährlichsten Militäreinsätze geplant. Nun geht es los - auch Deutschland will sich beteiligen.

19.02.2024

Konflikte

EU-Militäreinsatz: Gebiet soll auch Meer vor Iran umfassen

Wegen der Huthi-Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer hat die EU einen neuen Militäreinsatz beschlossen. Kann er auch in anderen Seegebieten für Abschreckung sorgen?

09.02.2024