Sicherheitskonferenz

Prominente Trump-Gegner in München erwartet

Bisher waren die Vizepräsidenten oder Außenminister die wichtigsten Protagonisten der USA bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Diesmal wird die Opposition wohl ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen.

Gavin Newsom könnte der nächste Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Gavin Newsom könnte der nächste Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden.

Berlin (dpa) - Bei der Münchner Sicherheitskonferenz werden neben US-Außenminister Marco Rubio auch einige der schärfsten Gegner von US-Präsident Donald Trump erwartet. Konferenzleiter Wolfgang Ischinger kündigte bei einer Pressekonferenz in Berlin die Teilnahme des kalifornischen Gouverneurs und möglichem Präsidentschaftskandidaten Gavin Newsom, der linken Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und der Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, als prominente Vertreter der oppositionellen Demokratischen Partei an.

Außenminister Rubio führt Regierungsdelegation an

Die US-Regierungsdelegation soll von Außenminister Rubio angeführt werden. Am weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik nehmen vom 13. bis 15. Februar mehr als 60 Staats- und Regierungschefs und rund 100 Außen- und Verteidigungsminister teil. Insgesamt werden etwa 120 Länder in München vertreten sein und damit etwa zwei Drittel aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen.

Der 58-jährige Newsom ist Regierungschef des bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Bundesstaat der USA. Er will sich nach den Kongresswahlen zur Halbzeit der Amtszeit Trumps im November entscheiden, ob er sich für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten im Jahr 2028 bewerben will.

Führende Vertreterin des linken Flügels der Demokraten

Ocasio-Cortez ist eine Wortführerin des linken Flügels der Demokraten. Foto: Angelina Katsanis/AP/dpa
Ocasio-Cortez ist eine Wortführerin des linken Flügels der Demokraten.

Ocasio-Cortez war 2018 mit 29 Jahren als bis dahin jüngste Frau in ihrem New Yorker Wahlkreis Bronx und Queens ins Repräsentantenhaus gewählt worden. Die heute 36-Jährige zählt zu den führenden Vertreterinnen des linken Flügels der Partei und tritt immer wieder gemeinsam mit dem populären linken Senator Bernie Sanders auf.

Gretchen Withmer ist seit 2019 Gouverneurin von Michigan und galt vor der letzten Präsidentschaftswahl 2024 zwischenzeitlich als mögliche Kandidatin der Demokraten.

Gretchen Whitmer war vor der letzten Präsidentschaftswahl zwischenzeitlich als mögliche Kandidatin im Gespräch. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Gretchen Whitmer war vor der letzten Präsidentschaftswahl zwischenzeitlich als mögliche Kandidatin im Gespräch.

