«Putin treu ergeben» - Angriffe auf AfD in Russland-Debatte

Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, sagte in der Debatte, es gelte selbstverständlich die Unschuldsvermutung. «Aber ob Geld oder nicht, meine Damen und Herren, was die Verbindungen der AfD zu Putins Russland angeht, da hat diese Partei ihre Unschuld längst verloren.» Mihalic nannte die AfD ein Sicherheitsrisiko für Deutschland.

Das Duo Weidel/Chrupalla bildet weiterhin das Machtzentrum innerhalb der AfD. Im Bundestag werden sie als Vorsitzende der Fraktion bestätigt. Chrupalla zeigt sich dabei erstmals nach dem Vorfall in Ingolstadt wieder in der Öffentlichkeit.

«Bewerben Sie sich um ein Mandat in der russischen Staatsduma. Das sind die Interessen, die Sie vertreten, da gehören Sie tatsächlich hin», sagte der SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese. Er warf der AfD vor, «das Sprachrohr für den Kreml» zu sein. Der CDU-Abgeordnete Christoph de Vries sagte, die Freiheit Europas und Deutschlands sei durch Russland so stark bedroht wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Präsident Wladimir Putin versuche in ganz Europa ein Netz von Unterstützern zu spannen. «In Deutschland hat er dafür mit der AfD seine nützlichen Idioten und Vollstrecker auch gefunden». Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Konstantin Kuhle sagte: «Wenn man mal von Sahra Wagenknecht absieht, dann gibt es in Deutschland keinen, der Putin so treu ergeben ist wie die AfD.» Die Partei sei ein integraler Bestandteil der hybriden russischen Kriegsmaschinerie.