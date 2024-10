Scholz kündigt weitere Waffenlieferungen an Israel an

Berlin (dpa) - Kanzler Olaf Scholz hat weitere deutsche Waffenlieferungen an Israel angekündigt. «Wir haben Waffen geliefert, und wir werden Waffen liefern», sagte der SPD-Politiker in der Debatte des Bundestags zum Jahrestag des Überfalls der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Der Kanzler betonte dabei ausdrücklich, er spreche als Abgeordneter.