Merz versichert: Keine Zusammenarbeit mit AfD

Berlin (dpa) - Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat trotz der gemeinsamen Zustimmung zu einem Antrag zur Migrationspolitik seine prinzipielle Absage an eine Zusammenarbeit mit der AfD bekräftigt. «Da können jetzt AfD-Leute triumphieren, wie sie wollen, die wird es nicht geben», sagte der CDU-Chef in den ARD-«Tagesthemen». Eine Stimme für die AfD sei am Tag nach der Bundestagswahl «nichts mehr wert». Wer einen Politikwechsel wolle, müsse die Union wählen.