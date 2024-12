Scholz teilt aus: «Fritze Merz erzählt gern Tünkram»

Berlin (dpa) - Kanzler Olaf Scholz hat CDU-Chef Friedrich Merz vorgeworfen, Unwahrheiten über ihn zu verbreiten. «Fritze Merz erzählt gern Tünkram», sagte Scholz am Abend im ZDF-«heute journal». Tünkram ist Plattdeutsch und heißt so viel wie dummes Zeug oder Unsinn. Scholz bezog sich damit auf Kritik von Merz, dass der Kanzler auf EU-Gipfeln öfter schweigend dabei sitze, ohne sich politisch einzuschalten. Im Bundestag hatte Merz nachmittags gesagt, es sei «zum Fremdschämen», wie der Kanzler sich in der EU bewege.