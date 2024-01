SPD bereitet sich auf Europawahl vor - Barley lobt Scholz

Berlin (dpa) - Die SPD bereitet sich am Sonntag auf einer Delegiertenkonferenz in Berlin auf die Europawahl am 9. Juni vor. Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley, soll wie schon vor fünf Jahren zur Spitzenkandidatin gewählt werden. Außerdem wollen die rund 150 Delegierten über ihr Wahlprogramm mit dem Titel «Gemeinsam für ein starkes Europa» abstimmen.

Barley begründete die Entscheidung mit der Rolle, die Scholz in Europa spielt. «Er ist eine starke europäische Figur. Und das, hoffe ich, wird uns helfen», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Seine Rolle werde sehr respektiert in Europa. «Von Deutschland hängt viel ab. Und vom deutschen Bundeskanzler hängt viel ab. Und er hat sehr, sehr viele positive Impulse in seiner Regierungszeit in die Europäische Union eingebracht.»