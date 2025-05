Esken will nicht wieder als SPD-Vorsitzende antreten

Berlin (dpa) - Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken will sich von ihrem Amt zurückziehen. Sie werde auf dem Bundesparteitag Ende Juni nicht mehr zur Wiederwahl antreten, sagte die 63-Jährige am Abend in der ARD-Sendung «Bericht aus Berlin». Esken zieht sich damit aus der ersten Reihe der Politik zurück.