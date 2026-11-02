Steinmeier-Nachfolge

SPD nominiert Michel Friedman für die Bundesversammlung

Michel Friedman soll nach dem Willen der Hessen-SPD mitentscheiden, wer auf Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident folgt - aus Sicht des Publizisten eine Wahl «von höchster Bedeutung».

Michel Friedman verbindet die Wahl des nächsten Staatsoberhauptes mit der Warnung vor einer Partei, die «die Verfassung mit Füßen tritt». (Archivbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa
Michel Friedman verbindet die Wahl des nächsten Staatsoberhauptes mit der Warnung vor einer Partei, die «die Verfassung mit Füßen tritt». (Archivbild)

Berlin/Wiesbaden (dpa) - Der Publizist Michel Friedman soll im Januar über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mitentscheiden. Die hessische SPD-Landtagsfraktion will den ehemaligen Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland am Dienstag für die Bundesversammlung nominieren, wie die Partei mitteilte. 

Die Entscheidung fiel unter Einbindung von SPD-Bundestagsfraktionschef Matthias Miersch. Der würdigte den 70-Jährigen mit den Worten: «Michel Friedman steht wie nur wenige andere für die entschiedene Verteidigung unserer freiheitlichen Demokratie. Sein Einsatz gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit ist gerade in Zeiten, in denen demokratische Werte und Institutionen unter Druck geraten, von besonderer Bedeutung.» 

Friedman selbst ließ sich mit den Worten zitieren, für einen leidenschaftlichen Demokraten sei es eine große Ehre, den nächsten Bundespräsidenten zu wählen. «In einer Zeit, in der eine Partei die Verfassung mit Füßen tritt und sie zerstören will, ist diese Wahl von höchster Bedeutung. Ich danke der SPD, der ältesten, demokratischen Partei, dass sie mich nominiert hat», so Friedman. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bundesversammlung entscheidet am 30. Januar 

Der hessische SPD-Fraktionschef Tobias Eckert erinnerte an die Rede, die Friedman vor zwei Jahren bei einer Feierstunde im Landtag zum Gedenken an den 50. Todestag von Oskar Schindler gehalten hatte. «Sie war sozusagen die Essenz dessen, wofür Michel Friedman steht: entschiedener Widerstand gegen Antisemitismus und jede andere Form der Menschenfeindlichkeit, unbedingte Achtung der Menschenwürde, Aufklärung und Respekt.»

Über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 30. Januar 2027 entschieden. Die Bundesländer benennen zurzeit ihre Wahlleute für die Bundesversammlung, obwohl die schwarz-rote Koalition in Berlin sich noch nicht auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten festgelegt hat.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Steinmeier-Nachfolge: CDU-Vize Ines Claus zeigt Interesse
Bundespräsident

Steinmeier-Nachfolge: CDU-Vize Ines Claus zeigt Interesse

Die Nachfolgesuche für Bundespräsident Steinmeier gewinnt an Tempo. Überraschend ist ein weiterer Name im Gespräch. Fragt sich nur, wie lange noch - denn sofort werden Zweifel laut.

27.10.2026

CSU- und SPD-Politiker machen Druck bei Steinmeier-Nachfolge
Wahl des Bundespräsidenten

CSU- und SPD-Politiker machen Druck bei Steinmeier-Nachfolge

Die Kräfteverhältnisse bei der Bundespräsidentenwahl sind geklärt. Der Benennung der Kandidaten steht nichts mehr im Wege. Sie spielt auch eine Rolle für die Kanzlerwechsel-Debatte.

27.09.2026

Ruf nach Frau als Staatsoberhaupt auch aus der CDU
Bundespräsidenten-Nachfolge

Ruf nach Frau als Staatsoberhaupt auch aus der CDU

Im Herbst wollen Union und SPD klären, wen sie für die Nachfolge von Bundespräsident Steinmeier vorschlagen. Die SPD will, dass es eine Frau wird. Und nicht nur sie.

06.08.2026

SPD-Fraktionschef Binder: Für Aigner als Bundespräsidentin
Steinmeier-Nachfolge

SPD-Fraktionschef Binder: Für Aigner als Bundespräsidentin

Im Januar wählt die Bundesversammlung einen Bundespräsidenten oder eine Bundespräsidentin. Ein Name wird immer wieder genannt, jetzt auch von der SPD im Südwesten.

05.08.2026

Steinmeier-Nachfolge wird am 30. Januar 2027 bestimmt
Staatsoberhaupt

Steinmeier-Nachfolge wird am 30. Januar 2027 bestimmt

Für die Wahl des nächsten Bundespräsidenten gibt es jetzt einen Termin. Namen für mögliche Nachfolger sind bereits im Gespräch. Es könnte ein Novum in der deutschen Geschichte geben.

26.02.2026