Kirche im Fokus

Steinmeier fordert Kirche zum Einsatz für Demokratie auf

Bei der EKD-Synode in Würzburg warnt Steinmeier davor, Debatten auf absolute Wahrheiten zu verengen. Was er stattdessen für eine funktionierende Demokratie betont.

Bundespräsident Steinmeier warb in Würzburg für energischen Kampf für die Demokratie. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Bundespräsident Steinmeier warb in Würzburg für energischen Kampf für die Demokratie.

Würzburg (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht die Kirche gerade in Zeiten gefordert, wenn Freiheit und Demokratie gegen Angriffe verteidigt werden müssen. Dazu zählten der alte und neue Antisemitismus, Nationalismus und Rassenhass - «wenn wir alledem entgegentreten müssen», sagte Steinmeier in einem Grußwort bei der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Würzburg. 

«Heilsversprechen sind es aber gerade, die fundamentalistische, populistische und extremistische Strömungen so stark werden lassen», sagte der Bundespräsident. «Und das ist gefährlich für die Demokratie. Und das ist auch gefährlich für die Kirche.» 

Die Tagung in der Mainstadt im Norden Bayerns mit Diskussionsforen und Arbeitsgruppen trägt das Motto «Gemeinsam weiter - Kirche als Werkstatt für Demokratiebildung und intergenerationales Lernen als Ausdruck gelebten Glaubens». 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach Steinmeiers Worten geht es in der Demokratie, «wenn sie funktionieren soll, nie um absolute Wahrheit». «Es geht in der Demokratie um Mehrheiten, um die Bedürfnisse von Minderheiten, um Ausgleich, um Kompromiss, um praktische Wege, die im Streit zu erörtern, zu finden und zu entscheiden sind.»  

Bedeutungsverlust der Kirchen 

Dass Religion in der Gesellschaft an Bedeutung verliere, schmerze, sagte Steinmeier, der auch beim Katholikentag in Würzburg im Mai zu Gast war. «Dessen wirkliches Ausmaß können wir uns immer noch nicht so ganz vorstellen.» 

Steinmeier würdigte das Bestreben der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland, aufeinander zuzugehen. Gleichwohl habe der ökumenische Dialog noch «viel Luft nach oben». 

Mit der Tagung endet die sechsjährige Legislaturperiode der 13. Synode. Im April 2027 konstituiert sich das neue Kirchenparlament. Synoden-Präses Anna-Nicole Heinrich hat angekündigt, nicht erneut für das Amt zu kandidieren. Der oder die Präses steht dem Präsidium vor und leitet die Synode. Insgesamt zählen knapp 17,4 Millionen Menschen zur EKD.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
EKD-Ratsvorsitzende fordert klare Abgrenzung von Antisemiten
Regierungsbildung in Berlin

EKD-Ratsvorsitzende fordert klare Abgrenzung von Antisemiten

Der Umgang der Linken mit ihrer Abgeordneten Vanessa Emde sorgt seit Wochen für Diskussionen. Welche Maßstäbe legt die EKD bei Antisemitismus an Parteien an?

08.11.2026

Protestanten wollen Zukunft nicht Extremisten überlassen
Kirche im Fokus

Protestanten wollen Zukunft nicht Extremisten überlassen

Die EKD-Ratsvorsitzende Fehrs sieht die Demokratie schweren Angriffen ausgesetzt. Wie die evangelische Kirche Populisten begegnen und den Kontakt zu Abgewandten halten will.

08.11.2026

Kirche

«Lückenlose Aufklärung»: EKD-Ratsvorsitzende unter Druck

Einem früheren Kirchenmitarbeiter wird sexuell übergriffiges Verhalten in den 90er Jahren vorgeworfen. Die EKD-Ratsvorsitzende Kurschus gerät unter Druck: Wann hat sie von dem Fall gewusst?

17.11.2023

Kirche

Kurschus will mehr Anstrengungen gegen Antisemitismus

Zum Auftakt der Jahrestagung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat die EKD-Ratsvorsitzende deutlich Stellung bezogen zu Judenhass und Migration.

12.11.2023

Gedenken an den 17. Juni 1953

Steinmeier fordert Wertschätzung für Demokratie

Der Bundestag erinnert an den DDR-Volksaufstand vor 70 Jahren. Anlass für den Bundespräsidenten, eine «fadenscheinige Lüge» von heute zu geißeln.

16.06.2023